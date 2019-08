Luka Mezgec z grupy Michelton-Scott po raz drugi odniósł zwycięstwo etapowe w tegorocznym wyścigu. Słoweniec był pierwszy na etapie z Wieliczki do Bielska-Białej. Szóste miejsce zajął Rafał Majka. Liderem pozostał Niemiec Pascal Ackermann.

Dzień po etapie, który był hołdem dla zmarłego tragicznie Bjorga Lambrechta, kolarze wrócili do ścigania się i rywalizacji. Brali w niej również udział zawodnicy zespołu, w którym jeździł 22-letni Belg - Lotto-Soudal. Mimo przeżytej traumy postanowili brać udział w wyścigu.

Tuż po starcie przy Kopalni Soli w Wieliczce uciekło czterech kolarzy: Jelle Wallays (Lotto-Soudal, Kamil Gradek (CCC Team), Szymon Rekita (Reprezentacja Polski), Charles Planet (Novo Nordisk). W najlepszym momencie mieli blisko cztery minuty przewagi. Akcja kwartetu została zakończona na 35 km przed metą, przed podjazdem na Przegibek.

Na ulicach Bielska-Białej na brawurowy odjazd zdecydowała się trójka zawodników: Tsgabu Grmay (Michelton-Scott), Simon Geschke (CCC) i Matej Mohorić (Bahrain-Merdia). Ale to była zbyt groźna akcja, by liderzy wyścigu pozwolili na jej powodzenie.

Etap rozstrzygnęli między sobą sprinterzy, choć swoich sił na finiszu próbowali również specjaliści od jazdy w górach - Rafał Majka, Miguel Lopez. Najszybszy okazał się Luka Mezgec. Słoweniec wygrał już etap w Katowicach. Potwierdził wysoką sprinterską formę.

Ale też zaimponował Majka. Gdyby nie został zablokowany być może zająłby miejsce na podium i zdobył bonifikaty. Wiele wskazuje na to, że kolarz z Zegartowic ma chęć powtórzyć sukces z 2014 roku, kiedy wygrał cały wyścig.



Do zakończenia Tour de Pologne zostały dwa etapy, oba w górach, bardzo wymagające. W czwartek kolarze przejadą pięć rund - w sumie 160 km - z Zakopanego do Kościeliska, a w piątek będą pokonywać rundy wokół Bukovina Resort. Do akcji wkroczą "górale". Wśród nich będzie zwycięzca 76. Tour de Pologne.

Olgierd Kwiatkowski, Bielsko-Biała

Wyniki 5. etapu, Wieliczka - Bielsko-Biała (154 km):

1. Luka Mezgec (Słowenia, Michelton-Scott) 3:49.55

2. Eduard Prades (Hiszpania, Movistar)

3. Ben Swift (Wielka Brytania, Team Ineos)

4. Petr Vakoć (Czechy, Deceuninck-Quick-Step)

5. Pierre Latour (Francja, AG2R)

6. Rafał Majka (Polska, Bora-Hansgrohe)

7. Enrico Battaglin (Włochy, Katiusza)

8. Marc Sarreau (Francja, Groupama-FDJ)

9. Chris Hamilton (Australia, Team Sunweb)

10. Michael Gogl (Austria, Trek-Segafredo) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Pascal Ackermann (Niemcy, Bora-Hansgrohe) 18:06.30

2. Luka Mezgec (Słowenia, Michelton-Scott) 4 s.

3. Ben Swift (Wielka Brytania, Team Ineos) 16 s.

4. Eduard Prades (Hiszpania, Movistar) 18 s.

5. Matej Mohorić (Słowenia, Bahrain-Merida) 20 s.

6. Quentin Jauregui (Francja, AG2R) 22 s.

7. Pierre Latour (Francja, AG2R) 23 s.

8. Marc Sarreau (Francja, Groupama-FDJ) 24 s.

9. Clement Venturini (Francja, AG2R)

10. Diego Ulissi (Włochy, Team Emirates) ten sam czas