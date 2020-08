Trzeci etap Tour de Pologne rozpocznie się w Wadowicach, rodzinnym mieście Świętego Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin wypadła 18 maja. Kolarze wystartują o godz. 11.15 i pokonają 203-kilometrową pagórkowatą trasę do Bielska-Białej.

Wideo Pięciogodzinna operacja. Najnowsze informacje o stanie Fabia Jakobsena. Wideo

Jak zapowiedział dyrektor wyścigu Czesław Lang, honorowym starterem etapu ma być wieloletni osobisty sekretarz Papieża Polaka, kardynał Stanisław Dziwisz.

Reklama

W żółtej koszulce lidera pojedzie Duńczyk Mads Pedersen z ekipy Trek-Segafredo, zwycięzca drugiego etapu w Zabrzu. Mistrz świata wyprzedza o cztery sekundy Niemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) oraz Kamila Małeckiego (CCC).



Po pierwszej części etapu kolarze wjadą na 40-kilometrową pętlę, a następnie na 38-kilometrową, na których znajduje się łącznie siedem premii górskich - trzykrotnie w Wielkiej Puszczy i po dwa razy na przełęczach Kocierz i Przegibek, a także dwie lotne - w Wilkowicach i Łodygowicach. Ostatni odcinek to krótsza, siedmiokilometrowa runda w Bielsku-Białej, którą trzeba będzie pokonać trzykrotnie.



Do mety kolarze powinni dojechać ok. godz. 15.45.