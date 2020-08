Holenderski kolarz, Fabio Jakobsen, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Po dramatycznym wypadku na finiszu 1. etapu Tour de Pologne od środy pozostawał nieprzytomny w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu.

Wideo Lang o kraksie Groenewegena z Jakobsenem: To my organizatorzy możemy mieć pretensje do kolarza, że zachował się nie fair. Wideo

Wiadomość podano w piątkowe popołudnie przez radio wyścigu. Sprawdziły się zatem prognozy lekarzy, przewidujące, że próbę wybudzenia kolarza będzie można podjąć jeszcze przed weekendem.



Stan 23-latka oceniany jest w tej chwili jako dobry. Jeszcze dzisiaj przejdzie kolejne badania, które pozwolą lepiej ocenić stan jego zdrowia.



Do makabrycznego incydentu z udziałem Jakobsena doszło w środę, tuż przed metą 1. etapu Tour Pologne. Przy ogromnej prędkości Holender został wypchnięty z trasy przez swego rodaka Dylana Groenewegena. Wpadł na metalowe barierki, doznając rozległych obrażeń twarzoczaszki.