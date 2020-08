Rosyjski kolarz Ilnur Zakarin będzie liderem polskiej drużyny CCC w rozpoczynającym się w środę w Chorzowie Tour de Pologne, a obok niego drugim "chronionym zawodnikiem" będzie Niemiec Simon Geschke – poinformowała w poniedziałek ekipa z Polkowic.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bolesny pech kolarza. Takie wypadki to rzadkość. Wideo INTERIA.TV

"Jedziemy na tegoroczny Tour de Pologne z Ilnurem Zakarinem jako naszym liderem wyścigu, a Simon Geschke, który solidnie pojechał tutaj w zeszłym roku, również będzie chronionym zawodnikiem" - powiedział dyrektor sportowy Piotr Wadecki, cytowany w komunikacie grupy CCC.

Reklama

Wadecki podkreślił walory Zakarina jako "górala" i dodał, że spodziewa się po nim dobrej jazdy na trzecim etapie z Wadowic do Bielska-Białej.



30-letni Zakarin, kolarz pochodzenia tatarskiego, ma w dorobku m.in. zwycięstwo w Tour de Romandie w 2015 roku, dwie wygrane etapowe w Giro d’Italia i jedną w Tour de France, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelta a Espana 2017, piąte w Giro d’Italia 2017 oraz dziewiąte w Tour de France 2018.



Zadebiutował w barwach CCC pod koniec lutego w skróconym z powodu koronawirusa wyścigu Dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE Tour), a Tour de Pologne będzie jego pierwszym startem po długiej przerwie wywołanej pandemią.



Starszy o cztery lata Geschke również ma na koncie zwycięstwo etapowe w Tour de France. W ubiegłorocznym Tour de Pologne wygrał klasyfikację górską. W minioną sobotę startował w klasyku Strade Bianche i choć dojechał do mety w Sienie, to nie został sklasyfikowany z powodu przekroczenia limitu czasu.



W składzie CCC znalazło się trzech Polaków: Kamil Gradek, Kamil Małecki i Szymon Sajnok. W poprzednim tygodniu wszyscy startowali w wyścigu Dookoła Burgos i z ich postawy Wadecki był zadowolony.



"Bardzo się ucieszyłem, widząc Kamila Małeckiego, Szymona Sajnoka i Kamila Gradka dobrze współpracujących na płaskich etapach z Patrickiem Bevinem. Wiem, że każdy zawodnik przyjeżdżający do Polski z Hiszpanii może być mocny w naszym wyścigu" - ocenił Wadecki.



Tour de Pologne odbędzie się w dniach 5-9 sierpnia na podzielonej na pięć odcinków trasie z Chorzowa do Krakowa. Będzie pierwszym wyścigiem etapowym najwyższej kategorii World Tour od 14 marca, gdy zakończył się Paryż-Nicea, skrócony z powodu pandemii.



Skład ekipy CCC na Tour de Pologne:

Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Simon Geschke (Niemcy), Kamil Gradek (Polska), Kamil Małecki (Polska), Szymon Sajnok (Polska), Attila Valter (Węgry), Ilnur Zakarin (Rosja).