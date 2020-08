Poszkodowany w wypadku na pierwszym etapie tegorocznego Tour de Pologne holenderski kolarz Fabio Jakobsen w środę będzie przetransportowany do szpitala w Leiden w Holandii. Informację podała w specjalnym komunikacie grupa Deceuninck-Quick-Step.

Wideo Fabio Jakobsen został wybudzony ze śpiączki. "Wróci do sportu". Wideo

"Stan Fabio Jakobsena poprawia się do tego stopnia, że w środę zostanie przeniesiony do szpitala w Leiden w Holandii, gdzie będzie kontynuowane jego leczenie" - czytamy w oświadczeniu belgijskiego zespołu.

Wcześniej w rozmowie z portalem Sporza lekarz drużyny Yvan Vanmol powiedział, że wierzy w to, że Jakobsen wróci do ścigania. - Jego stan jest bardzo dobry, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jak wyglądał ten wypadek. Żaden z ważnych narządów nie został uszkodzony. Fabio jest przytomny, ale komunikuje się za pomocą esemesów w telefonie. Wierzę, że wróci do kolarstwa, ale nie podam terminu - stwierdził Vanmol.

Już w niedzielę, po zakończeniu wyścigu, w rozmowie z Interią dobre wiadomości na temat stanu zdrowia Holendra przekazał Czesław Lang. - Wszystko szybko się goi. Będzie normalnie funkcjonował - zapowiedział dyrektor Tour de Pologne.

Jakobsen uległ wypadkowi na finiszu pierwszego etapu wyścigu w ubiegłym tygodniu w Katowicach. Został odepchnięty łokciem przez swojego rodaka Dylana Groenewegena i przy prędkości około 70 km na godzinę wpadł w barierki tuż przed bramą mety. Doznał licznych urazów twarzoczaszki (stracił wszystkie zęby) i klatki piersiowej. Wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej przeszedł pięciogodzinną operację w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu. Dwa dni po wypadku został wybudzony.

Sprawca wypadku został zdyskwalifikowany przez sędziów oraz zawieszony przez własną grupę. Czeka teraz na decyzję specjalnej komisji UCI. Grozi mu może nawet dożywotnia dyskwalifikacja. Szef grupy Deceuninck Patrick Lefevere zapowiada, że wytoczy proces Groenewegenowi. Ten ostatni przeprosił już Jakobsena za swoje zachowanie na mecie.

Olgierd Kwiatkowski