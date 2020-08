Holenderski kolarz Dylan Groenewegen został zawieszony przez swoją drużynę Jumbo-Visma do wyjaśnienia okoliczności środowego wypadku na Tour de Pologne przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI).

Wideo Fabio Jakobsen został wybudzony ze śpiączki. "Wróci do sportu". Wideo

"Zdecydowaliśmy, że Dylan nie weźmie udziału w żadnym wyścigu do czasu kiedy UCI podejmie decyzję w sprawie wypadku" - czytamy w komunikacie holenderskiej grupy.

Reklama

Decyzja została podjęta w związku z incydentem do jakiego doszło podczas pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach. Na finiszu Groenewegen odepchnął łokciem wyprzedzającego go swojego rodaka Fabio Jakobsena. Jakobsen wpadł na barierki przy prędkości ponad 70 km na godzinę. Doznał ciężkich urazów głowy i klatki piersiowej. Jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Przewieziony do szpitala przeszedł pięciogodzinną operację. Poszkodowany w piątek został wybudzony ze śpiączki. Jego stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny.

W wypadku zostali poszkodowani również sędzia oraz inni kolarze. Groenewegen ma złamany obojczyk. Natychmiast został jednak zdyskwalifikowany z wyścigu. Holendrowi grozi proces cywilny. Prokurator w Katowicach wszczął już śledztwo w tej sprawie. Do sądu zamierza go podać również szef grupy w której jeździ Jakobsen Patrick Lefevere.

Grupa Jumbo-Visma pierwszy komunikat wydała kilka godzin po wypadku. Przeprosiła za zachowanie swojego zawodnika. W piątkowym oświadczeniu nadal uznaje, że wina stoi po stronie Groenwegena. Grupa czuje się jednak w obowiązku wesprzeć zawodnika i jego rodzinę, ponieważ znajdują się w fatalnym stanie psychicznym.

Groenewegen udzielił wywiadu holenderskiej telewizji NOS. Był wstrząśnięty, płakał przy niektórych swoich wypowiedziach. Wyraził skruchę. - To był mój błąd - powiedział. - Myślę teraz tylko o Fabio i jego rodzinie. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie - dodał.

Sprawca wypadku sam zdecydował, że nie będzie teraz wsiadał na rower i nie myśli o wyścigach.

ok