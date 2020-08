Francuski kolarz Mickael Delage, który uległ wypadkowi na trzecim etapie Tour de Pologne do Bielska-Białej, nie ma złamań, a tylko liczne obtarcia skóry - poinformowała w piątek wieczorem jego ekipa Groupama-FDJ.

Delage przewrócił się na jednym ze zjazdów i został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Za kilka dni przejdzie kolejne badania i ekipa podejmie decyzję o jego kolejnych startach.

Trzeci etap wyścigu wygrał Ekwadorczyk Richard Carapaz z ekipy Ineos i zdobył koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) był dziesiąty.

Carapaz, zwycięzca ubiegłorocznego Giro d'Italia zaskoczył rywali na prowadzącej lekko pod górę ostatniej prostej. Zaatakował 300 metrów przed metą i nie dał się doścignąć. Drugie miejsce zajął Włoch Diego Ulissi (UAE Team Emirates), a trzecie Francuz Rudy Molard (Groupama-FDJ).



