- Czy jest zagrożenie życia? Jest ogromne zagrożenie życia. Ale on nas potrzebuje. Potrzebuje naszej ciepłej energii. Mam nadzieję, że Fabio przeżyje - powiedziała lekarka Tour de Pologne Barbara Jerschina o stanie zdrowia Fabia Jakobsena, holenderskiego kolarza, który uległ poważnemu wypadkowi na mecie pierwszego etapu Tour de Pologne.

Wideo Lekarz wyścigu Tour de Pologne: Stan zdrowia kolarza jest bardzo ciężki. Jest zagrożenie życia. Wideo Kolarstwo Tour de Pologne. Straszna kraksa na mecie I etapu!

- Stan Fabio jest bardzo ciężki. Warunki do pracy były bardzo trudne. To jest ciężki uraz mózgowo-czaszkowy, połamane podniebienie, więc były trudności za zaintubowaniem. Cały czas były podłączone rurki krtaniowe, był podłączony tlen. Utrzymywaliśmy na bieżąco poziom saturacji i czynności życiowe - mówiła Barbara Jerschina.

- Jeżeli chodzi o serce, pracowało dobrze. Ciśnienie było utrzymywane. Najgorsza była sytuacja z układem oddechowym, bo zmiażdżeniu uległo podniebienie i górna część dróg oddechowych. Pojechał do szpitala, stracił dużo krwi, ale żyje. Miejmy nadzieję, że wygramy - dodała.

Stan zdrowia sędziego, który stał na mecie i obsługiwał fotokomórkę i również uczestniczył w wypadku, jest dobry. - Sędzia doznał urazu szyjnego. Stracił przytomność. Ma zabezpieczony kręgosłup na odcinku szyjnym. Do szpitala trafiło jeszcze trzech innych kolarzy z mniejszymi obrażeniami. Były trzy kraksy na wjeździe do Katowic. Kolarze podnosili się. Ja byłam przy nich i jechali dalej. Tu na mecie czekały ekipy medyczne. Pomoc była udzielona natychmiast. Zrobiliśmy wszystko, co było można - tłumaczyła lekarka.

Na pytanie, czy ta noc w przypadku Jakobsena jest najważniejsza, odpowiedziała: - Czy jest zagrożenie życia? Jest ogromne zagrożenie życia. Ale on nas potrzebuje. Potrzebuje naszej ciepłej energii. Mam nadzieję, że przeżyje. Trafił do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, mojej patronki.

Zdjęcie Służby medyczne interweniujące po kraksie na mecie 1. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne z Chorzowa do Katowic / Andrzej Grygiel / PAP

Wysłuchał w Katowicach Olgierd Kwiatkowski