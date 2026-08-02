Tour de Pologne 2026. Trasa. Gdzie oglądać wyścig? [TRANSMISJE, ETAPY]

W tym roku Tour de Pologne zostanie przeprowadzone pod hasłem "Północ-Południe". W tegorocznym wyścigu kolarze pokonają trasę o łącznej długości 1110,3 kilometra. Pierwsza część zmagań to odcinki płaskie lub pagórkowate. Etapy od czwartego do szóstego można określić jako "górskie". Wszystko zakończy jazda indywidualna na czas.

Trasa Tour de Pologne 2026. Którędy przejedzie wyścig? Gdzie spodziewać się utrudnień?

Tour de Pologne 2026 wystartuje 3 sierpnia znad Morza Bałtyckiego, a konkretnie z Gdyni, gdzie dzień wcześniej na pokładzie okrętu ORP "Błyskawica" odbędzie się uroczysta prezentacja drużyn. Pierwszy etap Gdynia - Koszalin będzie liczył 234 kilometry.

Najważniejsza część imprezy toczyć się będzie tradycyjnie na południu. Czwarty etap zakończy się finałowym podjazdem pod Orlinek w Karpaczu, a dzień później wspinaczką pod Kocierz Resort. Sobota to czas na "królewski" etap, z trasą wokół Bukowiny Tatrzańskiej.

Zmagania potrwają do 9 sierpnia, które zakończy etap jazdy indywidualnej na czas w Kopalni Soli "Wieliczka" o długości 12,5 kilometra.

Oto jak szczegółowo wyglądają poszczególne etapy Tour de Pologne 2026:

3 sierpnia 2026 (poniedziałek) - 1. etap: Gdynia - Koszalin (234 km), start: 10:05

4 sierpnia 2026 (wtorek) - 2. etap: Międzyzdroje - Szczecin (151 km), start: 12:40

5 sierpnia 2026 (środa) - 3. etap: Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra (193,5 km), start: 11:40

6 sierpnia 2026 (czwartek) - 4. etap: Żagań - Karpacz (175,5 km), start: 11:50

7 sierpnia 2026 (piątek) - 5. etap: Opole - Kocierz Resort (218,5 km), start: 10:55

8 sierpnia 2026 (sobota) - 6. etap: Bukovina Resort - Bukowina Tatrzańska (126 km), start: 12:30

9 sierpnia 2026 (niedziela) - 7. etap: Kopalnia Soli "Wieliczka" - jazda indywidualna na czas (12,5 km), start: 14:00 (studio od 13:30)

Na starcie staną największe gwiazdy światowego peletonu, m.in. Michał Kwiatkowski, Paul Magnier, Jordi Meeus, Jonathan Milan, Joao Almeida, Jan Christen, Benoit Cosnefroy oraz Aleksandr Własow.

Gdzie oglądać Tour de Pologne 2026? [TRANSMISJE NA ŻYWO]

Tour de Pologne 2026 w całości pokaże Telewizja Polska. Zmagania będzie można śledzić na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Ponadto wszystkie transmisje będą dostępne w formie darmowego streamu online na stronie sport.tvp.pl.

Joao Almeida - jeden z faworytów do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne JOAO MATOS AFP

Michał Kwiatkowski Mateusz Birecki/REPORTER East News





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