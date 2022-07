Tour de Pologne 2022: Stanisław Aniołkowski wystartuje w drużynie narodowej

Stanisław Aniołkowski to polski kolarz szosowy. Profesjonalną karierę rozpoczął w 2014 roku, kiedy to zadebiutował w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza. Wśród juniorów zajął 11. miejsce, zaś 30. był w klasyfikacji generalnej. Rok później wygrał 4. etap, zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz wygrał klasyfikacje punktową.

W 2015 roku wystartował na Mistrzostwach Europy Juniorów, gdzie zajął 31. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. W tym samym roku wziął udział Trofeo Karlsberg, w którym uplasował się na 67. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Rok 2016 spędził w zespole Verva ActiveJet Pro Cycling Team, w ich barwach zajął 67. miejsce w Tour of Estonia. Wystartował również w Tour of Croatia i Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, jednak żadnego z nich nie zdołał ukończyć. W tym samym roku otarł się o podium Mistrzostw Polski U23, gdzie to zajął 4. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.

W latach 2017-2018 był związany z zespołem Team Hurom. W 2017 roku wystąpił w aż czternastu wyścigach - ukończył jedenaście z nich. Zajął 10. miejsce w klasyfikacji juniorskiej Tour of Estonia. W klasyfikacji generalnej był 31. Jego najlepszym osiągnięciem w 2017 roku był start w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. W klasyfikacji juniorów zajął 2. miejsce, w generalnej był 14., zaś w punkowej 21.

Podczas sezonu 2018 Aniołkowski zajął 6. miejsce w klasyfikacji juniorów oraz 19. w klasyfikacji generalnej podczas Baltic Chain Tour. Wystartował również w Tour of Almaty, gdzie został klasyfikowany na 98. miejscu.

W latach 2019-2020 reprezentował barwy CCC Development Team. Podczas wyścigu Dookoła Rumunii 2019 wygrał dwa etapy. Ostatecznie zajął 24. miejsce w klasyfikacji juniorskiej oraz 56. w generalnej. Kolejne dwa etapy wygrał w Karpackim Wyścigu Kurierów, w którym został sklasyfikowany na 3. miejscu. Wygrał wyścig Dookoła Mazowsza. Na Mistrzostwach Europy U23 2019 otarł się o medal w wyścigu ze startu wspólnego, gdzie finiszował tuż za podium.

Rok 2020 był bardzo udany dla Aniołkowskiego. Wygrał wtedy: Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, Bałtyk-Karkonosze Tour oraz Mistrzostwo Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Do tego dołożył: 3. miejsce w Tour of Szeklerland. 3. miejsce w Pucharze MON. W tym samym roku zadebiutował na MŚ. Wystartował w wyścigu ze startu wspólnego, jednak nie udało mu się dojechać do mety.

W 2021 roku zajął 6. Miejsce w Bredene Koksijde Classic. Oprócz tego dobrze zaprezentował się w 56th Presidential Cycling Tour of Turkey, w którym zajął 4. pozycję w klasyfikacji punktowej oraz Boucles de la Mayenne, gdzie zajął 4. Miejsce w klasyfikacji juniorów, 5. był w klasyfikacji punktowej oraz 15 w "generalce". W tym samym roku zadebiutował na Tour De Pologne, gdzie 62. w klasyfikacji punktowej oraz 115. w klasyfikacji generalnej. Wystartował również w MŚ w wyścigu ze startu wspólnego, jednak podobnie jak rok wcześniej nie udało mu się dojechać do mety.

Od 2021 roku występuje w barwach zespołu Bingoal Pauwels Sauces WB. W sezonie 2022 zajął 4. miejsce w Clasica de Almeria. 7. Był w Elfstedenronde Brugge oraz 8. w Ronde van Limburg. Na Mistrzostwach Polski zajął 18. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.