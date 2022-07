Tour de Pologne 2022: Patryk Stosz desygnowany do jazdy w kadrze

Patryk Stosz to polski kolarz szosowy. Profesjonalną karierę rozpoczął w 2013 roku. Dołączył wtedy do TC Chrobry Lasocki Głogów. W 2012 roku wystąpił na mistrzostwach Europy, gdzie zajął 42. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. W tym samym roku wziął też udział w światowym czempionacie, gdzie był 65. w wyścigu ze startu wspólnego.

W 2013 roku zwyciężył w klasyfikacji górskiej Karpackiego Wyścigu Kolarskiego. Rok później udało mu się powtórzyć to osiągnięcie. Zajął 5. miejsce w klasyfikacji juniorskiej w Tour de Berlin 2013. W tym samym roku dołożył zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Wyścigu Pokoju.

Od 2015 do 2018 roku reprezentował zespół CCC Sprandi Polkowice. W 2015 roku zajął 3. miejsce w mistrzostwach Polski w jeździe drużynowej na czas. W Tour de l'Avenir 2015 zajął 19. miejsce w klasyfikacji punktowej, 31. był w "generalce". Wystartował w mistrzostwach Europy U23, gdzie zajął 66. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.

Stosz w 2016 roku dobrze zaprezentował się w Tour of Hainan, gdzie zajął 12. miejsce w klasyfikacji punktowej, a 66. był w klasyfikacji generalnej. W Istarsko proljece - Istrian Spring Trophy był 6. wśród młodzieżowców oraz 32. w klasyfikacji generalnej. W mistrzostwach Polski U23 zdobył złoty medal w jeździe indywidualnej na czas. Dołożył do tego drugie miejsce w drużynie.

Na rozpoczęcie sezonu 2017 Patryk Stosz zajął 15. miejsce w klasyfikacji młodzieżowej Tour of Oman. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 51. pozycji. Memoriał Romana Siemińskiego ukończył na 12. miejscu. W wyścigu Tour of Norway został sklasyfikowany na 48. pozycji. W Wyścigu Dookoła Mazowsza dojechał 7. na metę. Rok zakończył dobrym występem w Presidential Cycling Tour of Turkey, gdzie był 47 w klasyfikacji punktowej i 51. w generalnej.

Wraz z kolegami z zespołu zajął 2. Miejsce na pierwszym etapie Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018. Finiszował drugi w Visegrad 4 Kerekparverseny, ulegając jedynie klubowemu koledze - Frantiskovi Sisrowi. Wyścig Bałtyk - Karkonosze Tour ukończył na 6. Miejscu w klasyfikacji górskiej oraz 7. w generalnej. Był drugim "góralem" w Skoda-Tour de Luxemburg 2018. W tym samym roku sięgnął po zwycięstwo w Memoriale Stanisława Szozdy. Dołożył do tego triumf w klasyfikacji górskiej podczas Tour de Hongrie.

2019 rok spędził w zespole CCC Development, w którego barwach zajął 1. miejsce w Koronie Kocich Gór. Drugi finiszował w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Na trzeciej pozycji ukończył jednodniowy Grand Prix Alanya. To wszystko okrasił zwycięstwem w klasyfikacji punktowej w Tour of Almaty. Zajął 40. Miejsce w mistrzostwach Europy w wyścigu ze startu wspólnego.

Od 2020 roku jeździ w zespole Voster ATS Team. W tym samym roku pokazał swój potencjał "górala", zwyciężając klasyfikacje górską w Tour de Pologne. Zgarnął żółtą koszulkę w wyścigu Dookoła Bułgarii, dokładając do tego bardzo dobrze 7. Miejsce w klasyfikacji górskiej.

Sezon 2021 zainaugurował 4. Pozycją w Trofej Poreč - Poreč Trophy. Zajął 3. miejsce w Belgrade Banjaluka, podczas którego wygrał etap oraz był 2. i 3. W Tour de Hongrie został drugim "góralem" oraz ukończył wyścig na 11. pozycji w klasyfikacji punktowej. Ponownie udało mu się wygrał wyścig Dookoła Rumunii. Inne wartościowe rezultaty z tamtego roku, o których warto wspomnieć to: wygrany etap podczas Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, 4. miejsce w Pucharze MON oraz wygrany etap w Circuit des Ardennes International.

W 2022 roku triumfował w klasyfikacji punktowej w Circuit des Ardennes. Wygrał GP Gorenjska. 2. był w Grand Prix Nasielsk-Serock. Tour of Estonia ukończył na 5. Miejscu w klasyfikacji punktowej oraz był 6. w "generalce". Do tego dołożył wygrane etapy w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków oraz Małopolskim Wyścigu Górskim.