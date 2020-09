Zwycięstwo francuskiego kolarza Juliana Alaphilippe'a na niedzielnym etapie Tour de France w Nicei było powodem... kontuzji żony jego kolegi z drużyny Czecha Zdenka Stybara, która oglądając transmisję telewizyjną złamała palec u nogi.

"Gratuluję zwycięstwa. Ale złamałam palec u nogi, biegnąc z sofy, aby lepiej zobaczyć jak przekraczasz metę" - napisała Ine van den Bergh na portalu społecznościowym.

Żona czeskiego kolarza dołączyła swoje zdjęcie ze szpitala oraz hasztag "DeuxBlessesALaMaison" (dwoje kontuzjowanych w domu), ponieważ także Stybar leczy uraz kolana, który wykluczył go z uczestnictwa w Tour de France.



Alaphilippe i Stybar ścigają się w barwach belgijskiej ekipy Deceuninck-Quick Step. W poniedziałek Francuz zachował żółtą koszulkę lidera "Wielkiej Pętli" na etapie do Sisteron, a we wtorek będzie jej bronić na górskim odcinku do Orcieres-Merlette w Alpach.