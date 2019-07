Belg Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma wygrał 10. etap tegorocznego Tour de France o długości 217,5 kilometra, prowadzący z Saint-Flour do Albi. Liderem pozostał Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), ale za jego plecami doszło do przetasowań.

Van Aert po zaciętym finiszu pokonał Włocha Elię Vivianiego (Deceuninck-Quick Step). Trzecie miejsce zajął Australijczyk Caleb Ewan (Lotto Soudal).

"Wciąż nie wierzę, że wygrałem. To przecież etap największego wyścigu. W końcówce było nerwowo. Starałem się utrzymać dobre miejsce i w decydującym momencie ruszyłem ze wszystkich sił" - powiedział tuż po zakończeniu etapu van Aert, który debiutuje w "Wielkiej Pętli", na antenie telewizji Eurosport.

W końcówce doszło do rozbicia peletonu. "My to spowodowaliśmy, razem z Quick-Stepem" - powiedział Michał Kwiatkowski z grupy Ineos, która zyskała na tym najwięcej. Dwóch kolarzy tego zespołu awansowało w klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk Geraint Thomas jest teraz drugi ze stratą minuta i 12 sekund do Alaphilippe'a, a Kolumbijczyk Egan Bernal trzeci (1.16). Kwiatkowski jest 46. (27.14), a Łukasz Wiśniowski (CCC) 136. - 1:27.51.

Swoje pozycje stracili za to m.in. Włoch Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), który spadł na 10. - 2.32 czy Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), który jest 11. - 2.33. Straty ponieśli też inni faworyci: Australijczyk Richie Porte (Trek-Segafredo), Duńczyk Jakob Fuglsang (Astana), Kolumbijczyk Rigoberto Uran ( EF Education First) czy Hiszpan Mikel Landa (Movistar).

We wtorek jest dzień przerwy.



