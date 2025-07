Tak, jak można było przypuszczać 10. etap tegorocznego Tour de France , prowadzący Ennezat do Le Mont-Dore Puy de Sancy (165 km) , był szalenie interesujący. Przede wszystkim zaś doszło do zmiany lidera wyścigu.

Kolarze mieli do przejechania 4300 metrów przewyższenia, jadąc ciągle albo w górę, albo w dół. Dzień po tym, jak z wyścigu wycofał się Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) , stało się jasne, że inne ekipy przypuszczą atak na lidera.

Od początku etapu ruszyły ataki, ale decydująca ucieczka uformowała się w połowie etapu. Peleton, w którym jechał lider wyścigu, tracił coraz więcej. Prym w ucieczce wiódł 24-letni Ben Healy (EF Education-EasyPost), który walczył o to, by zostać liderem. I robił to znakomicie.