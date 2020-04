Tour de France. Tom Dumoulin: Bez treningów w górach nie mam co myśleć o wygranej

Kolarze z radością przyjęli przesunięcie terminu Tour de France, ale mają świadomość, że ich szanse w wyścigu są marne bez właściwych przygotowań, a te uniemożliwia pandemia. - Bez treningów w górach nie mam co myśleć o wygranej - powiedział Holender Tom Dumoulin.

Z powodu koronawirusa Tour de France został przesunięty o dwa miesiące. Rozpocząć ma się 29 sierpnia. Nie brak głosów, że impreza ta jest kluczowa dla wszystkich zawodowych ekip, których sponsorzy oczekują ekspozycji w mediach.

Niektórym kolarzom przygotować się do niej będzie jednak niezwykle trudno. We Włoszech, Hiszpanii oraz Francji nie wolno im trenować na zewnątrz. Dumoulin przebywa obecnie w Belgii i takiego zakazu nie ma, ale martwią go zamknięte granice.

- Walka o najwyższe cele w wielkich wyścigach wymaga specjalistycznych treningów, szczególnie obozów wysokogórskich. Są absolutnie niezbędne, jeśli chce się wygrać - powiedział w rozmowie z portalem Cyclingnews.

- Jeżeli nie będę mógł pojechać na taki obóz, to i tak w Tour de France wystartuję. Będę jednak musiał mieć inne nastawienie, inny cel - dodał.

Największym sukcesem w karierze Dumoulina był triumf w Giro d'Italia w 2017 roku. Rok później w Tour de France zajął drugie miejsce.

- Niektórzy kolarze mieszkają w Andorze. Teraz co prawda nie mogą trenować na zewnątrz, ale prawdopodobnie w maju lub czerwcu będzie to możliwe. Jeśli tak się stanie, zyskają olbrzymią przewagę - podkreślił.

