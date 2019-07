We wtorek rywalizujący w Tour de France kolarze mieli dzień przerwy. Z chwili wytchnienia z poczuciem dobrzej wykonanej pracy mógł skorzystać Geraint Thomas. Broniący tytułu Walijczyk z ekipy Ineos zajmuje w klasyfikacji generalnej drugie miejsce.

Thomas do prowadzącego Juliana Alaphilippe'a (Deceuninck-Quick-Step) traci 1.12 min, ale Francuz nie jeździ dobrze w górach i żółtą koszulkę lidera straci prawdopodobnie w czwartek.

Z dziesięciu dotychczasowych etapów większość była płaska. Kolarze Ineosu nie popełnili w ich trakcie większych błędów. Czujni byli między innymi w poniedziałek, kiedy silny wiatr porwał peleton na mniejsze grupy. Tego dnia swoją sytuację skomplikował m.in. Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), który stracił do Thomasa 1.40.

"Żyję i oddycham tylko po to, aby wypatrywać chwil słabości u rywali i wykorzystywać je kiedy tylko nadarzy się okazja. Lepszej pierwszej części wyścigu chyba nie mogliśmy sobie wyobrazić" - powiedział generalny menedżer Ineosu Dave Brailsford.

33-letni Walijczyk okazję do zaprezentowania swojej siły miał tylko 11 lipca. Podczas jedynego do tej pory górskiego etapu zdołał uzyskać kilka sekund przewagi nad najgroźniejszymi rywalami. Jednym z pomocników Thomasa jest Michał Kwiatkowski.

Ineos jest w świetnej sytuacji, bo nawet jeśli jakiś pech dotknąłby lidera, to trzeci w "generalce" jest inny zawodnik tej grupy Kolumbijczyk Egan Bernal, który do Thomasa traci cztery sekundy. 15 sekund straty do triumfatora sprzed roku ma Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

"Nie będziemy musieli atakować. Może zechcemy, ale niczego nie musimy" - dodał Brailsford.

Do końca tegorocznej edycji TdF pozostało 11 etapów. Wśród nich sześć górskich oraz 27-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Zakończenie wyścigu 28 lipca.

