Gdy w ubiegłym roku odniósł pierwszy wielki sukces w zawodowym peletonie, wygrywając Tour of California, organizatorzy nie pozwolili mu skosztować szampana dla zwycięzcy. Prawo w Kalifornii zabrania spożywania alkoholu osobom poniżej 21 roku życia. Miał wtedy 20 lat. Dziś, o rok starszy Tadej Pogaczar, wygrał Tour de France. Jest najmłodszym zwycięzcą "Wielkiej Pętli" od 1904 roku.

Dla młodych są zakazy, ale młodość ma swoje prawa, które jak się okazuje potrafią być wielkimi zaletami. Pogaczar nie boi się porażek i dlatego zawsze próbuje wygrywać. Nie kalkuluje. Kiedy tylko nadarza się okazja, atakuje. To go wyróżnia w peletonie. Dzięki temu wygrał też Tour de France.

Słoweński zamach stanu

Podczas ostatniej Vuelty, swojego pierwszego wielkiego Touru, Słoweniec przeprowadził samotny rajd pod Plataforma de Gredos mimo, że z samochodu dyrektora sportowego dostał polecenie, by zostać z tyłu. - Ale widziałem, że chłopcy jadący ze mną są również zmęczeni co ja. Tego dnia postawiłem wszystko na jedną kartę - opowiadał. I wygrał. Było to jego trzecie zwycięstwo etapowe podczas ubiegłorocznej Vuelty.

W podobnym stylu rozegrał Tour de France. Nie poddawał się nawet wtedy, gdy stał na straconej pozycji. Był nieczuły na żelazne reguły panujące w wyścigu. Uważał, ze skoro jest strata, to trzeba ją odrobić. Na siódmym etapie przyjechał na metę w Lavaur w drugiej grupie, ponad minutę za Primożem Rogliczem. W klasyfikacji generalnej spadł na 16. miejsce. Następnego dnia zaatakował w końcówce i zmniejszył dystans o 40 sekund, kolejnego - wygrał etap, zdobywając bonifikatę. Ciułał sekundy. Raz zyskiwał, raz tracił. Do przedostatniego etapu - jazdy indywidualnej na czas - Roglicz przystępował z 57 sekundami przewagi nad Pogaczarem. Niby sporo, ale nie dla niego

Przed czasówką nie widać było po nim napięcia. Założył słuchawki na uszy, rozgrzewał się na trenażerze bez stroju kolarskiego. - Czuł się jak na wakacjach - opowiadał Andrej Hauptman, dyrektor sportowy UAE Emirates.

Młodszy ze Słoweńców sobotni etap jazdy indywidualnej na czas pojechał w swoim stylu. Poszedł na całość. W najbardziej dramatycznej końcówce "Wielkiej Pętli" od 31 lat, kiedy Greg LeMond pokonał Laurenta Fignona Pogaczar, zapewnił sobie zwycięstwo w całym wyścigu. Roglicza wyprzedził na etapie o blisko dwie minuty. Zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Nikt nie sądził, że może zdjąć z ramion swojego rodaka i dobrego kolegi żółtą koszulkę lidera i zwycięzcy Tour de France. To był słoweński zamach stanu.

To były wyjątkowe wakacje dla młodego chłopaka z Komendy, miejscowości leżącej pół godziny samochodem od Ljubljany. Niezapomniane - wygrał największy i najbardziej prestiżowy wyścig kolarski na świecie. I to w swoim debiucie, startując drugi raz w wielkim tourze. Trudno w to uwierzyć.

Poszedł w ślady brata

Do kolarstwa trafił nieco przypadkowo. Jego starszy brat Tilan ścigał się na rowerze i miał podobno wielki potencjał. Tadej naśladował go na każdym kroku. Chciał wstąpić do tego samego klubu, ale był za mały. Trudno było znaleźć rower w jego rozmiarze, strój i kask. Odczekał jednak parę miesięcy i w końcu znaleziono dla niego wszystko, co potrzebne do ścigania. Rodziców nie stać było na wyposażenie młodszego syna. Mieli czwórkę dzieci (Tilan, Tadej oraz dwie córki Barbara i Vita). Mama Marjeta, nauczycielka języka francuskiego pracowała wtedy na pół etatu. Ojciec był zatrudniony jako projektant mebli z drewna.

W dzienniku "L’Equipe", Marjeta Pogaczar opowiadała, że jej syn zaskoczył wszystkich na jednym z pierwszych wyścigu w życiu. Miał wtedy 11 lat. Wygrał z przewagą jednego okrążenia nad następnym kolarzem. - Był tak mały, że kiedy wszedł na najwyższy stopień podium, był równy tym, co stali poniżej - mówiła Marjeta Pogaczar. Tadej miał z tym wielki problem. Niewielu trenerów wierzyło, że zrobi karierę kolarską. Nie rósł, był wątły. Ale braki fizyczne nadrabiał swoją walecznością i charakterem. To mu pozostało do dziś.

Jego kariera na dobre rozpoczęła się w wieku 15 lat. Patronował jej Andrej Hauptman. Tadej mówi dziś o nim, że był dla niego jak ojciec. Od 2016 roku, zaczął regularnie odnosić sukcesy. Wtedy sięgnął po pierwsze mistrzostwo Słowenii w jeździe na czas, ale wygrywał też etapy w wyścigach, m.in. w Wyścigu Pokoju juniorów. Dwa lata temu odniósł zwycięstwo w Tour de l’Avenir, wyścigu określanym mianem Tour de France dla młodych kolarzy. Rok temu była wygrana w Kalifornii, trzy etapy Vuelty i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej hiszpańskiego wyścigu. Jeździł już wtedy w UAE Emirates Team, gdzie jednym z jego dyrektorów jest Hauptman. Kontrakt z grupą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma podpisany do 2024 roku.

To zwycięstwo nie jest dobrą wiadomością dla Pogaczara

Pogaczar wygrał największy z kolarskich wyścigów w przededniu swoich 22 urodzin. Młodszym od niego zwycięzcą Tour de France w historii jest jedynie Henri Cornet w 1904 roku. Francuz miał wtedy 19 lat 11 miesięcy i 20 dni. Słoweniec zgarnął nie tylko trofeum za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale wygrał też klasyfikację młodzieżową oraz górską. Przyszłość przed nim.

Jaka? Zewsząd płyną głosy zachwytu. Docenia się jego występ we Francji i styl zwycięstwa. Ale droga usłana zwycięstwami nie jest oczywista. - Od czasu jego trzeciego miejsca we Vuelcie, wiedziałem, że będzie wielkim kolarzem. Takich numerów nie robi się w wielkich tourach, mając zaledwie 20 lat. Nie wiem jednak, czy to zwycięstwo jest dobrą wiadomością dla Pogaczara. Poprzeczka została teraz ustawiona wysoko - mówi najwybitniejszy kolarz w historii Belg Eddy Merckx. - Wszystko zależy od jego osobowości. Czy poradzi sobie z presją? Sam pamiętam, kiedy w wieku 22 lat zostałem mistrzem świata, stres zabrał mi wiele energii - wspomina słynny amerykański kolarz, zwycięzca Tour de France w 1989 roku, Greg LeMond.

Eksperci przywołują przykład Egana Bernala. Kolumbijczyk wygrał ubiegłoroczny Tour de France mając 22 lata. W tym roku miał bronić żółtej koszulki. Poniósł ogromne straty w Pirenejach i wycofał się z wyścigu. Nie poradził sobie z presją, jaka na nim ciążyła. Pogaczar będzie przez co najmniej rok przeżywał podobne obciążenia psychiczne. Może zabraknąć mu tej swobody i luzu, nikt nie pozwoli mu już tak łatwo odjechać od peletonu. Nowy rozdział kariery kolarskiej przed nim. Równie pasjonujący.

Olgierd Kwiatkowski