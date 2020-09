Słoweniec Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) sensacyjnym triumfatorem Tour de France! Ostatni etap tegorocznej "Wielkiej Pętli" z Mantes-la-Jolie do Paryża wygrał Irlandczyk Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

W tym roku Tour de France toczył się pod dyktando Słoweńców. Przez długi czas liderem klasyfikacji generalnej był Primoż Roglicz (Jumbo-Visma) i nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek będzie w stanie mu zagrozić. Tymczasem doszło do sensacji i to tuż przed końcem wyścigu. Przedostatni etap, jazdę indywidualną na czas, rewelacyjnie pojechał rodak Roglicza Pogaczar, który odebrał mu żółtą koszulkę lidera.



Na ostatni etapie, zwanym "etapem przyjaźni" Pogaczar i jego koledzy z grupy UAE Team Emirates kontrolowali sytuację. Na Polach Elizejskich w Paryżu walkę stoczyli sprinterzy. Najlepszy okazał się Sam Bennett.



Dzień po zakończeniu Tour de France Pogaczar będzie obchodzić 22. urodziny. Jest on drugim najmłodszym kolarzem na liście zwycięzców. Młodszy był tylko 19-letni Francuz Henri Cornet w drugiej edycji "Wielkiej Pętli" w 1904 roku.

Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Roglicz, a na trzeciej pozycji uplasował się Australijczyk Richie Porte (Trek-Segafredo).

Pogaczar debiutował w "Wielkiej Pętli". Poprzednim kolarzem, który w pierwszym starcie stanął na najwyższym stopniu podium w Paryżu, był Francuz Laurent Fignon w 1983 roku.

Słoweniec wygrał też klasyfikację młodzieżową i górską, zakładając na podium koszulki białą oraz białą w czerwone grochy. W punktowej zwyciężył Bennett, który wyprzedził rekordzistę tej klasyfikacji, zdobywcę siedmiu zielonych koszulek, Słowaka Petera Sagana (Bora-Hansgrohe).

Drużynowo triumfowała, podobnie jak przed rokiem, hiszpańska ekipa Movistar.