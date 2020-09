Primož Roglič z grupy Jumbo-Visma wygrał czwarty etap Tur de France 2020, prowadzący z Sisteron do Orcieres-Merlette, o długości 160,5 kilometra. Słoweniec to jeden z faworytów do zwycięstwa w całej "Wielkiej Pętli".

Wideo Kolarstwo. Rafał Majka: Jedynym problemem jest... słońce. Wideo

Roglič wykończył pracę swojej grupy, która podprowadziła swojego lidera na 500 metrów przed metą. Potem zaatakował Francuz Guillaume Martin z Cofidisu, ale 300 metrów przed końcem sprawy w swoje ręce wziął 30-letni Słoweniec.

Reklama

Wtorek należał do kolarzy z tego kraju, bowiem drugie miejsce zajął rodak Rogliča - Tadej Pogačar (UAE), a trzeci był Martin.

Czwarty etap zaczął się od ucieczki kilku zawodników, którzy byli na czele prawie do samego końca. Ostatni z nich, Łotysz Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), który został najwaleczniejszym kolarzem tego odcinka, został dogoniony przez peleton tuż przed wspinaczką na metę. Finałowy podjazd pod Orcieres-Merlette liczył 7,1 kilometra, o średnim nachyleniu 6,7 procent.

Liderem Tour de France 2020 pozostał Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), który wyprzedza o cztery sekundy Brytyjczyka Adama Yatesa (Mitchelton-Scott), a o siedem awansującego na trzecie miejsce Rogliča.



W środę piąty etap, który będzie prowadzić z Gap do Privas, o długości 183 kilometrów.