Tour de France. Poitschke: Dla całego kolarstwa ważne, żeby wyścig się odbył

Enrico Poitschke, jeden z dyrektorów sportowych grupy Bora-hansgrohe, której kolarzami są Rafał Majka, Maciej Bodnar i Paweł Poljański, podkreślił, że ważne dla całej dyscypliny jest, żeby wyścig Tour de France odbył się także i w tym roku. "Termin nie ma znaczenia" - zaznaczył.

"Ważne dla całego kolarstwa jest, abyśmy wyjechali na trasę Tour de France. Termin nie ma żadnego znaczenia, ważne, aby pokazać, że znów się ścigamy" - powiedział Poitschke, cytowany przez specjalistyczny portal radsport-news.

Z powodu pandemii koronawirusa świat sportu zamarł przed miesiącem. Wstrzymane są wszelkie zawody, turnieje czy rozgrywki. Do początku czerwca nie odbędą się żadne wyścigi kolarskie.

Organizacja "Wielkiej Pętli", która miała się rozpocząć 27 czerwca w Nicei, stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy zostanie przełożona na inny termin, czy tegoroczna edycja zostanie całkiem odwołana. Z kolarskiego środowiska dochodzą jednak głosy, że start w najbardziej prestiżowym wyścigu w sezonie może mieć duży wpływ na kondycję finansową grup, gdyż udział w TdF ma największe znaczenie dla ich sponsorów.

"Nie możemy pozwolić, by kolarstwo zniknęło ze świadomości kibiców, sponsorów. Ważne, żeby jak najszybciej wrócić do rywalizacji" - wspomniał 50-letni Poitschke, według którego po obecnej przerwie drużynom potrzebne będą co najmniej trzytygodniowe przygotowania, by móc wystartować w jakimkolwiek wyścigu.

