Francuz Nans Peters z ekipy AG2R wygrał w Loudenvielle w Pirenejach, po samotnym finiszu, ósmy etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Peters wyprzedził o 47 sekund Łotysza Tomsa Skujinsa (Trek-Segafredo) i Hiszpana Carlosa Veronę (Movistar). Czwarty był Rosjanin Ilnur Zakarin z polskiej grupy CCC, tracąc minutę i dziewięć sekund.

Grupa z faworytami i liderem wyścigu dojechała do mety ze stratą ok. 6.40 do zwycięzcy.