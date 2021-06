Drużyna prowadzona przez Dave'a Brailsforda ma kilku kandydatów do roli lidera. We Francji będą się ścigać: zwycięzca Tour de France z 2018 roku Brytyjczyk Geraint Thomas, triumfatorzy Giro d'Italia - Ekwadorczyk Richard Carapaz (2019) i Brytyjczyk Tao Geoghegan Hart (2020), a także Australijczyk Richie Porte, trzeci w ubiegłorocznej "Wielkiej Pętli".

W ostatnich dniach Carapaz zwyciężył w wyścigu Dookoła Szwajcarii, a Porte - w Criterium du Dauphine.

Kwiatkowski, zwycięzca etapu w ubiegłorocznej edycji, będzie jednym z pomocników lidera, obok Hiszpana Jonathana Castoviejo, Brytyjczyka Luke'a Rowe'a i Holendra Dylana van Baarle.

Tour de France. Michał Kwiatkowski w składzie Ineos Grenadiers

- Mamy drużynę, która przejmie inicjatywę i wykorzysta każdą okazję - zapowiedział Brailsford. - Kluczowe dla nas w Tour de France są nasza zbiorowa siła i dobre zrozumienie. Spodziewajcie się nieoczekiwanego - dodał.

Kolarze grupy Ineos, wcześniej znanej pod szyldem Sky, wygrali siedem z dziewięciu ostatnich edycji Tour de France: czterokrotnie Brytyjczyk Chris Froome oraz po jednym zwycięstwie - jego rodacy Bradley Wiggins i Geraint Thomas, a także Kolumbijczyk Egan Bernal. W ubiegłym roku "Grenadierzy" ponieśli jednak porażkę, gdy ich jedyny lider - Bernal wycofał z powodu problemów zdrowotnych.

W tym roku Kolumbijczyk nie był brany pod uwagę do startu we Francji, za to w maju wygrał Giro d'Italia.

Kwiatkowski będzie prawdopodobnie jednym z dwóch Polaków w Tour de France. Do startu w największym wyścigu kolarskim przygotowuje się Rafał Majka, który ma wspierać ubiegłorocznego triumfatora - Słoweńca Tadeja Pogacara. Ich drużyna - UAE Team Emirates - nie podała jeszcze oficjalnego składu.

