Michał Kwiatkowski wygrał 18. etap Tour de France. Zwycięstwo zadedykował kolegom z drużyny, rodzinie i fanom.

Kwiatkowski uciekał prawie przez cały etap. Pracował na konto walczącego o zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Richarda Carapaza.

Do mety dojechali we dwóch. Ekwadorczyk nie walczył o zwycięstwo i Kwiatkowski mógł wygrać etap.

"Kwiato" przeżywa wielką chwilę. To dla niego pierwszy taki sukces w Tour de France. Po przekroczeniu linii mety nie krył ogromnej radości.

Polak dał wyraz swojemu zadowoleniu także w mediach społecznościowych. Wygraną zadedykował kolegom z drużyny, rodzinie oraz fanom. Podziękował też Carapazowi.

"To dla mojego zespołu, to dla rodziny. To dla fanów, którzy nigdy nie przestają wierzyć. To coś, czego nigdy nie zapomnę. Dziękuję Richardowi Carapazowi i Team Ineos" - napisał nasz kolarz na Twitterze.

"Przeżyłem wiele miłych chwil w kolarstwie, ale ta dziś była wyjątkowa. Nie wiedziałem dokładnie, jaką mamy przewagę, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że jest wystarczająca, aby wygrać etap. Hirschi (Marc - przyp. red.) walczył z Richardem o koszulkę "górala". Upadł, bo wziął jeden z zakrętów za szybko. Jechałem za nim, zdążyłem zahamować. Na początku Hirschi nie chciał współpracować. Zdecydowaliśmy rozegrać ten etap sam" - zaznaczył "Kwiato".





Wyniki 18. etapu, Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km):

1. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) - 4:47.33

2. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) ten sam czas

3. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) strata 1.51

4. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.53

5. Tadej Pogacar (Slowenia/UAE Team Emirates) ten sam czas

6. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 1.54

7. Enric Mas (Hiszpania/Movistar)

8. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 9. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-McLaren)

10. Tom Dumoulin (Holandia/Jumbo-Visma) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglić (Słowenia/Jumbo-Visma) - 79:45.30

2. Tadej Pogaczar (Słowenia/UAE Team Emirates) 57 s

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 1.27

4. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 3.06

5. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 3.28

6. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 4.19

7. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 5.55

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Pro Cycling) 6.05

9. Tom Dumoulin (Holandia/Jumbo-Visma) 7.24

10. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 12.12

...

29. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 1:55.35

