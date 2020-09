Kolumbijczyk Daniel Martinez z ekipy EF Pro Cycling wygrał na podjeździe Puy Mary w Masywie Centralnym 13. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej umocnił się Słoweniec Primoż Roglicz (Jumbo-Visma).

Martinez wyprzedził na finiszu pod górę Niemca Lennarda Kaemnę (Bora-Hansgrohe). Trzeci był kolejny niemiecki kolarz z Bory, Maximilian Schachmann, tracąc do zwycięzcy 51 sekund.

Roglicz zajął 12. miejsce na mecie, ale był najlepszy z grupy faworytów, kończąc etap razem ze swoim rodakiem Tadejem Pogacarem ze stratą ponad sześciu minut do Martineza. 37 sekund do obu Słoweńców stracił dotychczas drugi w "generalce" Kolumbijczyk Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Straty do Roglicza i Pogacara ponieśli też inni Kolumbijczycy: Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran i Nairo Quintana, ale najbardziej przegrani w piątek byli Francuzi Guillaume Martin i Romain Bardet. Obaj wypadli z pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej.

Michał Kwiatkowski, pełniący w wyścigu rolę pomocnika Bernala, dojechał do mety 20 minut po Martinezie.

"Lubię jeździć po górach we Francji. Tour de France nie zaczął się dla mnie najlepiej, miałem kraksy, ale teraz czuję się bardzo dobrze" - powiedział Martinez, który w sierpniu wygrał próbę generalną przed "Wielką Pętlą" - Criterium du Dauphine.

W klasyfikacji generalnej rośnie przewaga Słoweńców. Debiutujący w Tour de France 21-letni Pogacar awansował z siódmego na drugie miejsce i traci do Roglicza 44 sekundy. Bernal spadł na trzecie, a jego strata do lidera zwiększyła się do 59 sekund.

W sobotę kolarze pojadą z Clermont-Ferrand do Lyonu (194 km).

Wyniki 13. etapu, Chatel-Guyon - Puy Mary (191,5 km):

1. Daniel Martinez (Kolumbia/EF Pro Cycling) - 5:01.47

2. Lennard Kaemna (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 4 s

3. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 51

4. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ) 1.33

5. Pierre Rolland (Francja/Vital Concept) 1.42

6. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 1.53

7. Simon Geschke (Niemcy/CCC) 2.35

8. Marc Soler (Hiszpania/Movistar) 2.43

9. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Pro Cycling) 3.18

10. David De la Cruz (Hiszpania/UAE Team Emirates) 3.52

...

53. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 20.05

Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 56:34.35

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 44 s

3. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos Grenadiers) 59

4. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Pro Cycling) 1.10

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 1.12

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 1.31

7. Adam Yates (Wielka Brytania/ Mitchelton-Scott) 1.42

8. Mikel Landa (Hiszpania/Bahrain-McLaren) 1.55

9. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 2.06

10. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 2.54

...

41. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 1:09.38

af/ co/