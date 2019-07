Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) wygrał w Pau jazdę indywidualną na czas i umocnił się na pozycji lidera Tour de France.

Reprezentant gospodarzy wyprzedził o 14 sekund zwycięzcę ubiegłorocznej "Wielkiej Pętli" Brytyjczyka Gerainta Thomasa (Ineos).



Trzecie miejsce, ze stratą 36 sekund, zajął Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Po 13. etapie Alaphilippe powiększył do 1.26 przewagę nad Thomasem. Na trzecią lokatę awansował Holender Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), którego strata do prowadzącego Francuza wzrosła do 2.12.

Był to jedyny w tegorocznej edycji etap jazdy indywidualnej na czas.