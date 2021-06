​Tour de France kobiet. Niewiadoma szósta, zwycięstwo Vollering

Kolarstwo

Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) zajęła szóste miejsce w jednodniowym wyścigu kolarskim La Course by le Tour de France, w którym do pokonania było 107,4 km z Brest do Landerneau. Wygrała Holenderka Demi Vollering (SD Worx).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Dramatyczny sprint! Giacomo Nizzolo wygrywa 13. etap Giro d'Italia. Wideo © 2021 Associated Press