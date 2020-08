Francuz Julian Alaphilippe z grupy Deceuninck-Quick Step wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de France, długości 186 km ze startem i metą w Nicei. Drugie miejsce zajął Szwajcar Marc Hirschi (Sunweb), a trzecie Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Alaphilippe, Hirschi i Yates na ostatnim podjeździe osiągnęli kilkunastosekundową przewagę nad peletonem. Gdy zbliżali się do mety, to Francuz jako pierwszy rozpoczął sprint i nie dał się wyprzedzić.



W klasyfikacji generalnej Alaphilippe o cztery sekundy wyprzedza Yatesa i o siedem Hirschiego.



To było jego piąte w karierze etapowe zwycięstwo w Tour de France. W poprzedniej edycji przez ponad połowę wyścigu jechał w żółtej koszulce lidera, ale ostatecznie zajął piąte miejsce.