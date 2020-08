Tour de France. Dwa przypadki zakażenia koronawirusem w ekipie Lotto

Dwóch członków ekipy Lotto, którzy mieli towarzyszyć kolarzom w rozpoczynającym się w sobotę wyścigu Tour de France, zostało odesłanych do domu, po tym jak testy wykryły u nich zakażenie koronawirusem - poinformowała belgijska grupa.

Dwie inne osoby, które dzieliły z nimi hotelowe pokoje, także opuściły miejsce zakwaterowania.

W składzie Lotto na tegoroczny Tour de France są m.in. Australijczyk Caleb Ewan i Belg Philippe Gilbert.

Według belgijskich mediów, wśród czterech członków wycofanych z ekipy są dwaj mechanicy i dwaj masażyści.

"Pierwszy test został przeprowadzony sześć dni temu na całym zespole. Wyniki były negatywne dla wszystkich. W środę przeprowadzono drugie testy wśród personelu i kolarzy. Niestety, wynik jednego był pozytywny, a drugiego podejrzany" - poinformowała grupa.

To pierwsze przypadki pozytywnych wyników testów przeprowadzonych wśród uczestników Tour de France 2020, który w sobotę rozpocznie się w Nicei.

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie rywalizacji każdy ze 176 kolarzy stających na starcie był dwukrotnie testowany na obecność koronawirusa. Podobnie wszystkie osoby akredytowane na Tour de France 2020.

Z powodu koronawirusa tegoroczna edycja "Wielkiej Pętli" rozpocznie się dwa miesiące później niż pierwotnie planowano. Od początku pandemii dla kolarskiego środowiska, ze względu na największą ekspozycję sponsorów w mediach podczas imprezy, jest to kluczowy wyścig w kalendarzu.

Tym razem w peletonie pojedzie tylko jeden Polak - Michał Kwiatkowski, który na trasie będzie pomagał liderowi grupy Ineos Grenadiers Kolumbijczykowi Eganowi Bernalowi w odniesieniu drugiego zwycięstwa z rzędu.