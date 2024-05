To wielka polska impreza. Wybory samorządowe storpedowały plany organizatorów

Cały czas nie wiemy, jaka będzie trasa tegorocznego Tour de Pologne. Choć Czesław Lang przyzwyczaił nas do tego, że lubi robić kibicom niespodzianki, tym razem nie jest to żadna zagrywka tego wielkiego w przeszłości kolarza, a efekt trudności, z jakimi musi zmagać się organizator naszego narodowego touru. Jak przyznał, cytowany przez PAP Lang, to najtrudniejszy rok, od kiedy 31 lat temu zaczął organizować ten wyścig. W dużej mierze to wina wyborów samorządowych, które pokrzyżowały plany organizatorów.