To mogło skończyć się tragicznie. Wiadomo, co ze zdrowiem kolarza

Do poważnego wypadku doszło na trasie czwartego etapu wyścigu Tour of the Alps. Media obiegł drastyczny filmik, na którym reprezentant Australii Chris Harper traci panowanie nad swoim sprzętem i uderza ciałem o chodnik. Mało brakowało, a doszłoby do tragedii, bowiem kask prawdopodobnie uchronił 29-letniego zawodnika od najgorszego. Na szczęście pierwsze badania napawają optymizmem, chociaż na opublikowanym w sieci nagraniu z tego wydarzenia wszystko wyglądało naprawdę dramatycznie.