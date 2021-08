Przez wiele lat kibice domagali się od Czesława Langa tego, by poprowadził trasę wschodnią Polską. I w tym roku spełnił ich marzenia, choć trzeba przyznać, że wymagało to sporej gimnastyki organizacyjnej, bo niestety baza hotelowa i noclegowa w tej części kraju jest dużo uboższa, a może raczej mniej liczna, niż na południu czy zachodzie. W tegorocznej edycji po raz pierwszy od bardzo dawna na przykład obsługa wyścigu śpi w kilku różnych miejscach. Choć tutaj trzeba też dodać, że organizatorzy Tour de Pologne napotkali dodatkowego wroga. Jak przyznała jedna z osób odpowiadających między innymi za rozmieszczenie uczestników w hotelach... wiele miejsc było zapełnionych z powodu tzw. bonów turystycznych. Państwo wspierając krajową turystykę przy okazji utrudniło robotę organizatorom wyścigu.

Mimo to chyba każdy z uczestników godził się na te drobne w zasadzie niedogodności choćby i tylko dla widoków, które można był obserwować na trasie. Nie chodzi tylko o piękno przyrody, czy lokalny koloryt, ale i niezwykłe miejsca, obok których jechali kolarze. Oni co prawda nie mieli za bardzo czasu zwracać na to uwagę, ale już cała reszta mogła podziwiać na przykład zamek w Dubiecku, czyli w miejscu, w którym nie tylko urodził się Ignacy Krasicki, ale gdzie napisano znaną kolędę "Bóg się rodzi".

Ktoś powie, że to nadal nie do porównania z legendarnymi już zameczkami nad Loarą, ale ten ktoś nie będzie mieć racji. Przemyśl chwalił się, że jest miastem tysiąca zabytków, Lublin i Chełm czarowały uroczymi ryneczkami, a Sanok wprawiał w zadumę pięknym pomnikiem pomordowanych Synów Ziemi Sanockiej. I choć San roli Loary pełnić raczej nie może, to naprawdę nie mamy się czego wstydzić.

Nie muszą się też wstydzić miejscowi kucharze, bo niemal wszyscy napotkani przedstawiciele zagranicznych ekip mlaskali z zachwytu nad hotelowymi kuchniami. Oczywiście poza kolarzami, bo ci nie bardzo mieli możliwość tego sprawdzić. Lekko narzekali tylko Polacy, przyzwyczajeni do domowej kuchni matek czy żon, może i kochanek, choć do tego nikt się głośno nie przyznawał.

Najedzony i zachwycony widokami peleton Tour de Pologne mógł znów pozwolić pokazać się ekipom sprinterów, bo choć na trasie było kilka górskich premii, w tym znane z wczorajszego dnia Gruszowa i Kalwaria Pacławska, to jednak płaski finisz w Rzeszowie zdecydowanie sprzyjał specjalistom od szybkich końcówek.

I mimo walki uciekinierów, nie było niespodzianki. O wygraną walczyli sprinterzy z najwyraźniej dobrze czującym się w Rzeszowie Fernando Gavirią, który po raz drugi okazał się najlepszy w tym mieście. Możliwe, że ten etap potoczyłby się inaczej, bo dziesięcioosobowa ucieczka jechała naprawdę mocno, ale w pewnym momencie część z nich jakby straciła wiarę w to, że może im się powieść i przestała dawać zmiany. Narzekał na to Taco Van der Hoorn, który wyraźnie stwierdził, że gdyby nie zostało ich tylko trzech, dojechaliby do mety przed główną grupą. I parafrazując jego "imiennika" Taco Hemingwaya, "Mężni chłopcy oraz hoże dziewoje tworzą tłum, a my w Rzeszowie we troje". A w trójkę trudno walczyć z tak rozpędzonym peletonem, jaki widzieliśmy dziś.

Prawie połowa wyścigu za nami, a jutro etap, który będzie łączył stare z nowym. Bowiem z Tarnowa, którego chwilę na trasie nie było, przejedziemy do dobrze wszystkim znanej Bukowiny Tatrzańskiej. Kto zanuci "Lubię wracać tam gdzie byłem"? Miejmy nadzieję, że któryś z Polaków, bo pozostali kolarze mogą nie znać melodii. A fałszowania nie lubi nikt.