Igrzyska olimpijskie w Tokio co dopiero się skończyły, ale fani sportu nie mają chwili wytchnienia. Z Placu Zamkowego w Lublinie ruszył dziś 78. Tour de Pologne. Tym razem Czesław Lang postanowił nieco zmienić przebieg trasy i wyścig rozpoczął się na Lubelszczyźnie i przez malownicze tereny wschodniej części naszego kraju będzie kierował się w stronę Śląska, który co roku gości u siebie kolarzy i Krakowa, gdzie już niemal tradycyjnie zaplanowano metę ostatniego etapu.

Już pierwszy etap z Lublina do Chełma zapowiadał się niezwykle interesująco. Zawodnicy mieli do przejechania aż 216 kilometrów, w trakcie których pokonywali trzy górskie premie trzeciej kategorii w Błażku, Antolinie oraz Hoszni Abramowskiej. Co prawda nie jest to coś, co mogłoby sprawić im większe trudności, ale już finałowy podjazd do mety w Chełmie, poprowadzony po kostce brukowej, zwiastował, że w czołówce mogą pojawić się różnice czasowe, a przecież na wyścigach takich jak nasz narodowy tour, nawet kilka sekund może być decydujące.

Tour de Pologne 2021: Michał Paluta w ucieczce

Już na początkowych kilometrach uformowała się ucieczka w składzie Michał Paluta (Polska), Sean Bennet (Qhubeka) i Jewgienij Fiorow (Astana). Trójka kolarzy bardzo szybko wypracowała sobie przewagę, która sięgnęła nawet sześciu minut. I to właśnie oni między sobą rozgrywali premie górskie i lotne.

Bardzo aktywny był Paluta, który wygrał dwie z trzech górskich premii, zapewniając sobie tym samym koszulkę najlepszego górala, a także premię specjalną zorganizowaną z okazji stulecia "Przeglądu Sportowego". Za nią nie było żadnej koszulki, ale za to w kieszeni kolarza pojawiło się 1100 euro. Koszulka dla najaktywniejszego zawodnika trafiła za to do Fiorowa, który błyszczał na lotnych premiach, wygrywając dwie pierwsze i zyskując przy okazji sześć sekund bonifikaty, po trzy za każdą.

Podczas, gdy uciekinierzy walczyli o punkty na kolejnych premiach peleton stopniowo odrabiał straty. W poprzednich latach w takich momentach na czele peletonu często oglądaliśmy Macieja Bodnara, który potrafił niemal w pojedynkę likwidować odjazdy, jednak tym razem nikt z grupy Bora-hansgrohe nie wysuwał się na czoło. Część obserwatorów była zdziwiona zachowaniem tej grupy, ale mniej więcej w połowie etapu wyjaśniło się, skąd ich pasywność. Niestety z dalszej jazdy zrezygnował jeden z faworytów sprinterskich etapów Pascal Ackermann, który już na starcie źle się czuł i musiał zejść z trasy.



Nawet mimo tego, że kolarze Bory nie pracowali na czele, przewaga uciekinierów topniała. Około 80 kilometrów przed metą byli już tylko dwie minuty przed główną grupą i widać było, że nie mają wielkich szans na dojechanie do mety. Szczególnie, że z peletonu rozpoczęły się kolejne próby odjazdów i kilku zawodników dojechał do trójki, będącej z przodu, ale ta grupka nie utrzymała się zbyt długo na czele i około 50 kilometrów przed metą wszyscy znów jechali razem.



Cenny łup Michała Kwiatkowskiego

Ostatnia tego dnia lotna premie była rozgrywana 40 kilometrów przed metą w Krasnymstawie. I tam do przodu ruszył Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), który wspomagany przez swoich kolegów z ekipy zgarnął niezwykle ważne trzy sekundy bonifikaty, już na początku wyścigu zyskując lekką przewagę nad rywalami. Śledzący Tour de Pologne w poprzednich latach wiedzą, że to impreza rozstrzygająca się często na sekundy, toteż sprytny ruch "Kwiato" może mieć duże znaczenie.

Na kolejną akcję zdecydowali się Jos van Emden (Team Jumbo-Visma), Tom Scully (EF Education-Nippo) i Antoine Duchesne (Groupama-FDJ). Nie udało im się jednak uzyskać przewagi większej niż pół minuty i dość szybko zostali złapani. I już do samego końca żadnemu z kolarzy nie udało się już oderwać od peletonu i o zwycięstwie decydował podjazd na metę w Chełmie, krótki, ale momentami stromy, a do tego prowadzący po kostce brukowej.

I w takich warunkach najlepiej poradził sobie niemiecki kolarz Phil Bauhaus, który po dynamicznym finiszu objechał rywali i wygrał pierwszy etap 78. Tour de Pologne. Zawodnik Bahrain-Victorious został także pierwszym liderem imprezy. Kwiatkowski przyjechał na metę na dziesiątej pozycji. Niestety na rondzie przed finiszem Polak pojechał w lewo, przez co trochę stracił i to przełożyło się na to, że nie mógł walczyć o wygraną w tym niesamowitym sprincie, który z całą pewnością mógł się podobać nawet najbardziej wymagającym kibicom.



Wyniki 1. etapu, Lublin - Chełm (216,4 km):

1. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious) - 5:01.24

2. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick Step)

3. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation)

4. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo)

5. David Dekker (Holandia/Jumbo-Visma)

6. Dion Smith (Nowa Zelandia/BikeExchange)

7. Jonas Rickaert (Belgia/Alpecin-Fenix)

8. Biniam Girmay Hailu (Erytrea/Intermarche-Wanty-Gobert)

9. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious)

10. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers)

...

49. Stanisław Aniołkowski (Polska)

58. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

60. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka)

65. Łukasz Owsian (Polska) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious) - 5:01.14

2. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick Step) strata 4 s

3. Jewgienij Fiodorow (Kazachstan/Astana-Premier Tech) ten sam czas

4. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation) 6

5. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 7

6. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious) 8

7. Emils Liepins (Łotwa/Trek-Segafredo) 9

8. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo) 10

9. David Dekker (Holandia/Jumbo-Visma)

10. Dion Smith (Nowa Zelandia/BikeExchange)

...

51. Stanisław Aniołkowski (Polska)

60. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

62. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka)

67. Łukasz Owsian (Polska) ten sam czas