Tąpnięcie w polskim związku. Mają tego dość. To przelało czarę goryczy

Kolarstwo. Znowu pożar w Polskim Związku Kolarskim. Rezygnacja członków zarządu

- Szalę przechyliło odwołanie trenerki kadry szosowej elity, ale też "kneblowanie" ust w związku. Poza tym nie ma kompletnie żadnych spotkań w związku. Wszystko odbywa się online. Prezes zaczyna je o godzinie 20 i mówi, że ma czas do 21, a następnie zabiera głos przez 50 minut i dopiero potem jest dyskusja. Nie wiem, gdzie my żyjemy. Ten człowiek mówi o transparentności, a był pierwszym, który zgłosił się do mnie, bym przekazał mu dane, choć nie był do tego uprawiony. Teraz z kolei chce kneblować wszystkim usta. Za długo działam w kolarstwie i trochę dla niego zrobiłem, dlatego nie pozwolę sobie na to, by taka osoba mną poniewierała. W pewnym momencie to wszystko zaszło za daleko - powiedział Wasielewski, z którym udało się skontaktować Interia Sport.