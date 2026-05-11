Tajemniczy czerwony paznokieć w Giro d'Italia. O co chodzi kolarzom?

Na czerwono paznokieć serdecznego palca pomalował też Jonas Vingegaard. Do gestu dwukrotnego triumfatora Tour de France dołączyło również kilku jego kolegów z zespołu Visma - Lease a Bike, którzy jadą w Giro d'Italia. Holenderska ekipa szybko wyjaśniła, co oznacza ten symbol, bo w mediach społecznościowych rozgorzała gorąca dyskusja.

Okazuje się, że jest to wsparcie inicjatywy charytatywnej "Stop przemocy!", której celem jest pomoc maltretowanym dzieciom.

Czerwony paznokieć u kolarzy. Co to znaczy?

- Co szóste dziecko w Danii stoi w obliczu przemocy psychicznej lub fizycznej ze strony rodziców. Dlatego chcemy z tym walczyć. Każde dziecko zasługuje na bezpieczny dom - wyjaśnił Vingegaard w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rozwiń

I właśnie pomalowany na czerwono paznokieć jest symbolem całej kampanii. Duńska organizacja Borns Vilkar chce zwrócić uwagę na kwestię przemocy wobec dzieci, a jednocześnie wspierać swoją infolinię i inne działania ukierunkowane na profilaktykę i edukację.

Nawet jedno dziecko poddane przemocy to za dużo. Dlatego chciałem publicznie poprzeć tę inicjatywę

Kolarz zaapelował też do fanów, by dołączyli do kampanii. Projekt wspierali także inni znani duńscy sportowcy. Wśród nich na przykład były obrońca Liverpoolu Daniel Agger czy tenisista Holger Rune, który jest ambasadorem całej organizacji.

Jonas Vingegaard Dominika Zarzycka AFP

Jonas Vingegaard MARCO BERTORELLO / AFP AFP

Jonas Vingegaard ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP AFP

DJB. Finały europejskich pucharów. Opinie ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO