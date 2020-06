Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) wyprzedził o dziewięć sekund Primoża Roglicza (Jumbo-Visma) w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas, zdobywając w Pokljuce tytuł mistrza Słowenii i rewanżując się za porażkę przed tygodniem w wyścigu ze startu wspólnego.

Trzecie miejsce zajął Jan Polanc (UAE Team Emirates), który na liczącej 15,7 km trasie stracił do swojego kolegi klubowego minutę i 47 sekund.

21-letni Pogaczar był objawieniem poprzedniego sezonu. Uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej Vuelta a Espana, a był to jego debiut w wielkim tourze. Wyścig w Hiszpanii wygrał starszy o dziewięć lat Roglicz, były skoczek narciarski.



W większości państw europejskich mistrzostwa krajowe mają się odbyć 22-23 sierpnia, czyli w ostatni weekend przed startem Tour de France. W Polsce rywalizacja odbędzie się w Busku Zdroju.

