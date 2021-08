- Po Giro trochę jeździłem, ale potem miałem przerwę. Teraz wznowiłem swoje starty. Mam kilka wyścigów przed sobą, może zresztą uda mi się jeszcze tutaj powalczyć o jakąś wygraną? - mówił tuż po finiszu Taco Van der Hoorn, który wywalczył prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych i do 4. etapu wyruszy w niebieskiej koszulce.

Trzeci odcinek z Sanoka do Rzeszowa liczył aż 226 kilometrów i był najdłuższym etapem tegorocznego Tour de Pologne. Kolarz grupy Intermarche Wanty-Gobert przyznał jednak, że jemu to nie przeszkadza. - Dla mnie takie etapy są w porządku. Wiem, że część kolarzy ich nienawidzi, ale ja lepiej czuję się na takich długich odcinkach niż na krótkich etapach.

Chociaż mówił, że z reguły nie walczy o koszulki na wyścigach etapowych, to zapowiadał, że może akurat na Tour de Pologne zmieni swoją taktykę. - Wygląda na to, że mam pewną przewagę, tak że zobaczymy, jak to będzie. Jutro planuję odpocząć, bo dwa ostatnie dni były bardzo ciężkie. A potem zobaczymy - powiedział Van der Hoorn.