Zwycięzcy, jadący w składzie: Stefan Bissegger, Stefan Kung, Mauro Schmid, Elise Chabbey, Nicole Koller, Marlen Reusser pokonali trasę w czasie 33 minut i 47 sekund, wyprzedzając drugie Włochy o ledwie trzy. Podium uzupełniła Australia (38 sekund straty).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tour de Pologne. Agata Lang: Cieszy mnie entuzjazm i radość kibiców, którą widzimy na trasie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

9. miejsce reprezentacji Polski. Pechowy upadek przeszkodził Holandii

Reprezentacja Polski do startu przystępowała bez z góry sprecyzowanych celów. Wydawało się, że realne jest miejsce w czołowej ósemce, do którego ostatecznie niewiele zabrakło. Maciej Bodnar, Mateusz Gajdulewicz, Kacper Gieryk, Agnieszka Skalniak-Sójka, Dominika Włodarczyk i Marta Jaskulska zajęli dziewiąte miejsce, przegrywając z ósmą Belgią o dwie sekundy, a do zwycięzców tracąc 1:51.

Reklama

Warto dodać, że w naszym składzie znalazło się dwóch, niezwykle młodych kolarzy: Gajdulewicz i Gieryk to rocznik 2003. Dzień wcześniej wystartowali w zmaganiach indywidualnych kategorii U-23.

O gigantycznym pechu może mówić kadra Holandii. Tuż po starcie jedna z jej zawodniczek - Annemiek van Vleuten zaliczyła zagadkowy upadek, po którym z trudem podniosła się na nogi. W powtórkach widać, jak jej przednie koło nagle traci przyczepność i zaczyna "tańczyć" na asfalcie. Można przypuszczać, że opona spadła z rantu felgi.

Dla Van Vleuten nadchodzące godziny z pewnością będą bardzo nerwowe. Doświadczona, 39-letnia zawodniczka jest zaliczana do grona głównych faworytek zmagań w wyścigu ze startu wspólnego.