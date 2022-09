"Kwiato" notuje słodko-gorzki sezon, podczas którego niemal nieustannie towarzyszy mu pech. Na moment opuścił go podczas Amstel Gold Race, który udało mu się wygrać po śmiałej, dwójkowej akcji z Benoitem Cosnefroy'em i dramatycznym finiszu, rozstrzygniętym na centymetry. Z powodu infekcji i urazów Polak stracił między innymi możliwość udziału w Tour de France i Tour de Pologne. Aktualnie rywalizuje na trasie Tour of Britain, lecz forma pozwala mu jedynie na to, by pełnić w ekipie Ineos Grenadiers rolę pomocnika.

Michał Kwiatkowski nie jedzie na mistrzostwa świata

Mistrza świata z 2014 roku zabrakło w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, które niebawem rozpoczną się w Wollongong. W kategorii Elity Polskę będzie reprezentować trójka zawodników: Maciej Bodnar, Stanisław Aniołkowski i Łukasz Owsian. Nie wykorzystamy więc przysługującej nam puli sześciu kolarzy, lecz jest to zrozumiałe - wylot do Australii wiąże się z gigantycznymi kosztami. Jak oszacował Wacław Skarul, dyrektor sportowy PZKol, koszt wysłania jednego zawodnika to około 30 tysięcy złotych.

Pełną pulę wykorzystamy za to w zmaganiach Elity kobiet, a nasz skład wygląda bardzo imponująco. Jego liderką będzie Katarzyna Niewiadoma, a obok niej do walki staną również Dominika Włodarczyk, Marta Lach, Karolina Kumięga, Marta Jaskulska oraz Agnieszka Skalniak-Sójka. Ta ostatnia śmiało może zostać "czarnym koniem" zmagań - sezon 2022 jest bowiem w jej wykonaniu rewelacyjny, czego potwierdzeniem jest aż 14 zwycięstw.

Na dobry wynik możemy liczyć również w rywalizacji juniorów. Tutaj co prawda także nie wykorzystujemy pełnej, dostępnej puli (6 kolarzy), lecz trójka, która zaprezentuje się w akcji daje nadzieję nawet na walkę o medale. To Hubert Grygowski, Michał Żelazowski oraz Dominik Ratajczak. Naszą kadrę na MŚ uzupełni dwójka orlików (Mateusz Gajdulewicz, Kacper Gieryk) i juniorka (Malwina Mul).

Jakie cele stawiają przed "Biało-Czerwonymi" władze? Skarul mówi, że liczy na krążek w zmaganiach kobiet, a także miejsca w czołowej ósemce dla juniorów i Elity mężczyzn. Jak dodał, sporą szansą na medal może się okazać sztafeta mieszana.

Mistrzostwa świata w Wollongong rozpoczynają się 18, a kończą 25 września.