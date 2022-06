Szokujące koszty duńskiej części Tour de France

Duńskie media podkreślają, że organizacja duńskich etapów i rozmowy prowadzone na ten temat objęte są tajemnicą rządową i handlową, według umowy zawartej w 2019 roku z posiadającą prawa do TdF firmą Amary Sport Orgnisation (ASO). Fakt ten zdaniem mediów sprawia "jeszcze bardziej podejrzany klimat tej sytuacji".

Dziennik "Politiken" wyliczył koszty, które zostaną pokryte przez gminy i regiony, na których terenach będzie odbywał się wyścig oraz rząd i zdaniem gazety będzie to w sumie 24 miliony euro z podkreśleniem "co najmniej".

"Nie wiadomo, ile dotychczas podczas przygotowań i rozmów kosztowały podróże i kolacje polityków, działaczy i właścicieli TdF, lecz do tych wszystkich kosztów dochodzi jeszcze jeden wyjątkowo wysoki. Po zakończeniu trzeciego etapu w Soenderborg kolarze, ich zespoły, działacze i dyrektorzy z żonami i wszyscy związani z tym wyścigiem zostaną przetransportowani samolotami do Francji na nasz koszt" - napisał "Politiken".

Kolarstwo. Trzy etapy TdF w Danii

Roger Buch z wyższej szkoły mediów i dziennikarstwa powiedział na łamach gazety, że "sytuacja, w której duńscy podatnicy finansują podróże prywatnych zespołów kolarskich i organizatorów francuskiego wyścigu znalazła w kraju dotychczas transparentnym się poza rzeczywistością".

Tegoroczny TdF rozpocznie się pierwszego lipca w Kopenhadze wyścigiem na czas na trasie liczącej 13,2 kilometra. Drugi etap o długości 202,5 kilometra zostanie rozegrany na trasie z Roskilde do Nyborg, a trzeci 184-kilometrowy z Vejle do Soenderborg, skąd wyścig przeniesie się do Dunkierki do Francji.

Zbigniew Kuczyński