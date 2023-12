Szokujące doniesienia z Australii. Mistrz świata oskarżony o zabójstwo żony

Dennis Rohan jest bardzo dobrze znany kibicom w Australii. Zawodnik w ostatnich latach przywoził do domu medale z wielkich imprez. Jest wicemistrzem olimpijskim oraz dwukrotnym mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Jego bogatą karierę przerwały jednak szokujące doniesienia zagranicznych mediów . Jak informują dziennikarze, około godziny 18 czasu australijskiego w Medindie, miał miejsce śmiertelny wypadek , którego sprawcą był kolarz. Jakby tego było mało, okazuje się, że ofiarą zdarzenia jest jego żona.

Poruszenie w Australii. Mistrz świata w ogromnych tarapatach

Według doniesień prascy żona sportowca została zabrana na leczenie do szpitala Royal Adelaide, jednakże zmarła z powodu poważnych obrażeń. Sprawą błyskawicznie zajęły się służby w Australii. 33-latek został oskarżony o spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę. Miał on celowo potrącić partnerkę autem. Jak podają media, mężczyzna został zwolniony za kaucją do późniejszego terminu. Od sprawy Australijczyk tak szybko nie ucieknie, bowiem ma stawić się w Sądzie Magistratów w Adelaide 13 marca, aby złożyć zeznania.