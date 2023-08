Mateusz Rudyk na tegoroczne mistrzostwa świata w kolarstwie przyjechał z dużymi nadziejami na poprawę swojego najlepszego dotychczasowego rezultatu w karierze. Jak na razie Rudyk nigdy nie był w stanie wejść do wielkiego finału sprintu na tej imprezie. Jego najlepszy występ na tych zawodach zakończył się jednak medalem tego najmniej cennego kruszcu, więc brązem .

Rudyk nie zdobędzie złota mistrzostw świata w Glasgow

W drugim popełnił jednak błąd i dał wygrać Denisowi Dmitrievowi . Do rozstrzygnięcia potrzebny był trzeci pojedynek, a ten wygrał Polak .

Do Glasgow o wiele bardziej doświadczony Rudyk przyjechał z nadziejami na poprawienie swojego najlepszego wyniku na mistrzostwach świata w karierze. Polak stanął przed taką szansą, gdy kolejny raz rywalizował w półfinale światowego czempionatu. Tym razem jego rywalem był reprezentant Trynidadu i Tobago Paul Nichols , a Polak w pierwszym biegu zaczynał z tyłu.

W pierwszym starciu między kolarzami, lepszy okazał się rywal Rudyka, który od początku do samego końca biegu prowadził i jako pierwszy dojechał na metę, zapewniając sobie duży spokój przed rewanżem za kilkadziesiąt minut. W drugim biegu to Rudyk zaczynał z przodu. Niestety jednak nie był w stanie dowieźć prowadzenia do mety i znów będzie musiał walczyć "tylko" o brąz mistrzostw świata.