Ostatni etap Tour de Pologne dla Nysa. Lider się nie zmienił

Szósta trasa wiodła z Wadowic, a więc miasta Jana Pawła II do Bukovina Resort i liczyła nieco ponad 183 kilometry. Na czele wyścigu przez bardzo długi czas jechał samotnie Irlandczyk Ryan Archie. Peleton jednak bardzo regularnie zmniejszał swoją stratę. Na cztery kilometry do mety było to ledwie 10 sekund.

Na dwa i pół kilometra do mety Ryan został wciągnięty przez peleton i rozpoczął się długi grupowy finisz. Na ostatnich 500 metrach najlepiej spisał się Belg Thibau Nys i to właśnie on wjechał pierwszy na metę. To już kolejny wygrany przez młodego kolarza etap w tym Tour de Pologne. Liderem wciąż pozostanie Duńczyk Vingegaard.