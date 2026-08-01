Tegoroczna, piąta już edycję kobiecego Tour de France rozpoczęła się w Szwajcarii. Start i meta pierwszego etapu ustanowiona została w Lozannie, a na zawodniczki czekało 138 kilometrów rywalizacji.

Co może nas niezwykle cieszyć, już na samym starcie najsłynniejszego kolarskiego wyścigu bardzo widoczne były zawodniczki z Polski, z Katarzyną Niewiadomą-Phinney na czele. Pochodząca z Limanowej zawodniczka tuż przed startem rywalizacji stawiana była w gronie faworytek. Nie ma co się zresztą dziwić, bowiem zawodniczka grupy CANYON//SRAM Racing w 2024 roku wygrała cały kobiecy Tour de France.

Kulminacyjnym punktem pierwszego etapu był podjazd pod Cote Saint-Francois, podczas którego rozstrzygały się losy pierwszej właścicielki żółtej koszulki dla liderki całego wyścigu.

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Katarzyna Niewiadoma-Phinney siódma na pierwszym etapie Tour de France

Zaszczytną rolę liderki Tour de France po 1. etapie wywalczyła sobie ostatecznie Holenderka Lorena Wiebes. Oprócz niej miejsce na podium zajęły także reprezentująca Mauritius Kim Le Court-Pienaar oraz druga z Holenderek Demi Vollering.

Do samego końca w czubie peletonu była Niewiadoma-Phinney, która linię mety przekroczyła na siódmej pozycji, z tym samym czasem co triumfatorka. To jest dla Polki znakomita pozycja wyjściowa przed walką w kolejnych etapach.

Z bardzo dobrej strony pokazała się również inna polska zawodniczka. Na 22. lokacie sklasyfikowana została Malwina Mul, która do zwyciężczyni zanotowała finalnie 19 sekund straty.

Ogromnego pecha miała natomiast Dominika Włodarczyk. Aktualna mistrzyni Polski twardo trzymała się w peletonie, lecz padła ofiarą kraksy niedługo przed finałowym podjazdem. 25-latka na szczęście zdołała się pozbierać i ukończyła etap na 35. pozycji, notując ostatecznie 37 sekund straty do liderki.

W niedzielę odbędzie się drugi etap kobiecego Tour de France. Zawodniczki czeka 149 kilometrów rywalizacji, która rozpocznie się w Aigle, a zakończy w Genewie. Na trasie znajdzie się pięć górskich premii.





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