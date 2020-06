Wszyscy musimy się uczyć bezpiecznie korzystać z jezdni. Może potrzebne są zmiany w prawie? - apeluje Maja Włoszczowska, dwukrotna srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w kolarstwie górskim. W rozmowie z Interią mówi o zasadach bezpiecznej jazdy, miłości do roweru i igrzyskach w Tokio.

Olgierd Kwiatkowski, Interia.pl: 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Tegoroczna uroczystość odbywa się w cieniu tragedii. W poniedziałek samochód potrącił dwie kolarki, w tym reprezentantkę Polski w kolarstwie górskim Rity Malinkiewicz, która przebywa w stanie ciężkim w szpitalu.

Maja Włoszczowska, dwukrotna srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w kolarstwie górskim: Mówi się o kolarstwie górskim, że jest ekstremalnym sportem, ale do większości poważnych wypadków dochodzi na szosie z powodu kolizji z samochodami. Mamy niewielką ochronę w starciu z samochodem. Jeżeli jeździmy po szosie zawsze zalecam dużą ostrożność. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Sytuacja do jakiej doszło w Wilkowicach jest dramatyczna. Dziewczyny nie miały szans by w jakikolwiek sposób uciec. Samochód był na nieswoim pasie, wjechał prosto w rowerzystki. Nie wiemy jakie były przyczyny wypadku, ale niestety, często dochodzi do takich sytuacji. Obie strony muszą uważać. Mam nieustanny apel do kierowców, żeby traktowali rowerzystów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego. Często zdarza się kierowcom wyprzedzać na trzeciego, bo liczą na to, że rowerzysta przytuli się do pobocza. Często kierowcy lekceważą rowerzystów. Wszyscy musimy się uczyć bezpiecznie korzystać z jezdni. Może potrzebne są zmiany w prawie? W Hiszpanii obowiązują przepisy według których kierowcy, wyprzedzając rowerzystę, mają obowiązek zachować półtora metra odstępu.

Co zrobić, żeby jazda na rowerze była bezpieczna?

- To jest dobry czas, żeby powiedzieć jak korzystać z roweru świadomie i - przede wszystkim - dbać o bezpieczeństwo. Najczęściej korzystamy ze wspólnych dróg z samochodami i to powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji. Jadąc do lasu z wielką trwogą zauważam rowerzystów bez kasku To jest dla mnie niewiarygodne. Dawno się skończyły czasy kiedy nawet zawodowi kolarze jeździli bez kasku. Na krótką przejażdżkę trzeba zakładać kask. Namawiam do tego wszystkich.

Potrzebny jest Światowy Dzień Roweru? Świętuje go pani?

- Lubimy obchodzić różnego rodzaju święta. Robimy to coraz huczniej. Choć nie przywiązuję do tego wielkiej wagi, to cieszę się, że rower doczekał się swojego święta. Uważam, że mu się należy. Dobrze, że jest taki dzień, bo przyczynia się do popularyzacji dwóch kółek i przekazania pewnych informacji, w tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie życia bez roweru. Jazda na rowerze to wspaniały sposób na aktywność fizyczną, a rower to doskonały środek transportu, zapewniający możliwość zwiedzania różnych zakątków świata. Niesie ze sobą masę dobroci.

Wspominaliśmy o bezpiecznej jeździe, ale co jeszcze można dzięki takiemu świętu zyskać?

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego w jak wielu miejscach można wykorzystać rower, jakie mamy rodzaje rowerów, jak istotny jest wybór tego właściwego, adekwatnego do naszych potrzeb. Fanatyków jazdy na rowerze jest mnóstwo. Oni się bardzo od siebie różnią. Można jeździć rowerem miejskim po mieście, rowerem szosowym na sportowo, są rowery górskie, BM-X-y, elektryczne. Światowy Dzień Roweru otwiera możliwości, żeby pokazać świat rowerowy z każdej możliwej strony.

To jest też dobry moment, żeby powiedzieć, że mamy coraz lepszą infrastrukturę. W miastach jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jeśli chodzi o turystykę rowerową, to gminy wręcz prześcigają się w udogodnieniach dla rowerzystów. Z roku na rok jest ich coraz więcej. To bardzo cieszy.