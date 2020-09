Mistrzyni świata Holenderka Anna van der Breggen (Boels Dolmans) szósty raz z rzędu wygrała Strzałę Walońską. Dziesiąte miejsce w środowym klasyku kolarskim zajęła Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing).

Van der Breggen wyprzedziła Dunkę Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) i inną holenderską zawodniczkę Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg).

Niewiadoma uplasowała się na dziesiątej pozycji, zaś rywalizacji nie ukończyła Anna Plichta (Trek-Segafredo Women).

W środę rozgrywana jest także męska edycja Strzały Walońskiej, z udziałem m.in. Michała Kwiatkowskiego (Ineso), czwartego kolarza MŚ 2020.

Kilka dni temu van der Breggen znakomicie spisała się w MŚ w Imoli, zdobywając złote medale jeździe indywidualnej na czas i wyścigu ze startu wspólnego. Niewiadoma zajęła siódmą lokatę.

Polka przystępowała do mistrzostw globu z nadzieją na pierwszy polski medal w konkurencji kobiet. Podstaw do optymizmu nie brakowało. W sierpniu zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy we francuskim Plouay, a niedawno była druga w Giro d'Italia, przegrywając tylko z van der Breggen.

