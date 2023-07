Strach na Tour de France. Wyścig wśród zamieszek? “Jesteśmy zaniepokojeni”

W niedzielę wyścig pozostał w Hiszpanii. Drugi etap liczył 209 kilometrów i prowadził z Vitoria-Gasteiz do San Sebastian. Tym razem najlepszy okazał się Victor Lafay . Francuz zaatakował ścisłą czołówkę - liczącą około 25 kolarzy - na kilometr przed metą. Szybko uzyskał przewagę, której nie oddał już do końca. W poniedziałek rywalizacja przenosi się natomiast do Francji. Zawodnicy mają do przebycia 193,5 kilometra z Amorebiety-Etxano do Bayonne.