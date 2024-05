Na Polaka, zdolnego walczyć w sprinterskich końcówkach na największych wyścigach świata czekamy od lat. Czekamy, a może raczej - czekaliśmy. Stanisław Aniołkowski w trakcie Giro d'Italia udowadnia bowiem, że od największych gwiazd dzieli go coraz mniejszy dystans. W piątek zadziwił świat, zajmując na 13. etapie zmagań drugie miejsce. "Warto ciężko pracować" - komentował dla Interii nasz rodak, który zapowiedział przy tym, że jeszcze na tym wyścigu... postara się o więcej. Co to oznacza - tłumaczyć nie trzeba.