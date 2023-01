Do zdarzenia doszło bowiem na mniej niż 50 metrów przed metą siódmego, ostatniego etapu wyścigu. 26-letni Jacobsen (Soudal-Quick Step) wyprzedzał wówczas od strony barierki Australijczyka Samuela Welsforda . Kibic wychylił się poza barierki chcąc nakręcić finisz i trafił telefonem w twarz przejeżdżającego kolarza.

"To była częściowo moja wina, bo pojechałem blisko barierek, ale było miejsce. Nie widziałem ręki z telefonem. Mam rozcięcie, dość głębokie, ale mogło być znacznie gorzej " - mówił Jacobsen po zakończeniu etapu, w którym zajął drugie miejsce.

Kolarstwo. Fabio Jacobsen uległ groźnemu wypadkowi na Tour de Pologne

To kolejne dramatyczne wydarzenie w jego karierze. W 2020 roku uległ groźnemu wypadkowi na pierwszym etapie Tour de Pologne , gdy tuż przed metą spychany na prawą stronę jezdni przez swojego rodaka Dylana Groenewegena , uderzył z ogromnym impetem w metalowe barierki. Wyłamał je, zderzając się dodatkowo z sędzią obsługującym fotokomórkę.

Kolarz został natychmiast przetransportowany do sosnowieckiego szpitala, w którym przeszedł pięciogodzinną operację. W wypadku stracił wszystkie zęby z wyjątkiem jednego, a na twarzy założono mu 130 szwów. Później by operowany kilkakrotnie w innych szpitalach, przechodząc rekonstrukcję górnej i dolnej szczęki. Wrócił do startów po ośmiu miesiącach przerwy.