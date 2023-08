Spektakularny finał! Mamy to, Polka na podium MŚ

Nasza reprezentantka należy w swojej kategorii wiekowej do najściślejszej, światowej czołówki, co potwierdzała już w przeszłości wielokrotnie. Przed rokiem, w Les Gets wywalczyła brąz mistrzostw globu, a niedługo wcześniej świętowała też miejsce na najniższym stopniu podium mistrzostw Europy. W tym roku była w tej imprezie piąta.