Śmierć znowu zajrzała do peletonu. Oni tracili życie na wyścigach

Po czterech latach śmierć znowu zajrzała do kolarskiego peletonu na wielkim wyścigu. Niestety, mimo prób ratowania życia, nie udało się nic zrobić w przypadku Gino Maedera, szwajcarskiego kolarza grupy Bahrain Victorious, który spadł w przepaść w czasie zjazdu na piątym etapie Tour de Suisse. Miał 26 lat. To szokująca informacja, ale wszyscy też doskonale pamiętamy, to, co przeżywaliśmy, kiedy na Tour de Pologne zginął Belg Bjorg Lambrecht.